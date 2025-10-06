Od 1 października w Polsce obowiązuje nowy system kaucyjny dotyczący opakowań po napojach. Na ten moment dotyczy on butelek plastikowych o pojemności do 3 litrów. Za zwrot jednego opakowania otrzymamy 50 groszy. Jest jeden warunek: na etykiecie butelki musi widnieć specjalny znak kaucyjny.

Do przyjmowania opakowań w ramach systemu kaucyjnego zobowiązane są sklepy o powierzchni większej niż 200m kwadratowych. Do końca roku mają się w nich pojawić napoje już w specjalnie oznakowanych butelkach.

– W naszej gminie już niektóre sklepy są gotowe na przyjmowanie tych opakowań, zachęcamy do korzystania z tej opcji – mówi Patrycja Gorzelanna, zastępca kierownika Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w gminie Sulechów:

Wraz z wejściem w życie nowego systemu kaucyjnego, wśród mieszkańców pojawiły się wątpliwości dotyczące korzystania z wywozu odpadów, w tym właśnie opakowań plastikowych:

System kaucyjny dotyczy także metalowych puszek o pojemności do 1 litra. Za nie również otrzymamy 50 groszy. Z kolei od stycznia będzie można zwracać także butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, za które dostaniemy zwrot w wysokości 1zł.