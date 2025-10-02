W piątek i sobotę siatkarzy Cuprum Stilonu Gorzów czeka kolejny sprawdzian przed sezonem PlusLigi.

Tym razem to turniej o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa, w którym gospodarze zmierzą się najpierw w półfinale z niemieckim SVG Lüneburg a potem w meczu o 3. miejsce lub w finale z kimś z pary Berlin Recycling Volles – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Choc to kolejne gry towarzyskie to II trener Cuprum Stilonu Tomasz Kowalski mówi, że mobilizacja będzie większa niż na typowy sparing:

Mecz Cuprum Stilon Gorzów – SVG Luneburg w piątek o 20:00 w Arenie Gorzów, wcześniej ZAKSA zmierzy się z Berlin Volleys. W sobotę na 14:00 zaplanowano mecz o 3. miejsce a po zakończeniu tego spotkania finał.