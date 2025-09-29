W nowym tygodniu mamy dla Was nowe hity grupy Kuba i Kuba, filmowy hit Dawida Kwiatkowskiego, roztańczoną ostatnio Lanberry, dziewczyny z Huntr/X z ekipą 'KPop Demon Hunters’ i kolejny potencjalny hit Michaela Patricka Kelly.

KUBA i KUBA; EMO Więcej Nas

Dla Kuby i Kuby rok 2025 okazał się przełomowy – finał Must Be The Music i rosnąca popularność dzięki częstym emisjom w stacjach radiowych. A to przecież jeszcze nie koniec. Do gry wchodzi właśnie wspólny singiel nagrany z formacją Emo, przynoszący wręcz stadionową, rockową energię z hymnem-refrenem!

DAWID KWIATKOWSKI Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!)

To utwór przewodni filmu 'Chopin, Chopin!’, który już w październiku 2025 roku trafi na ekrany kin. Produkcja Michała Kwiecińskiego przedstawia życie Fryderyka Chopina w Paryżu – od największych sukcesów, przez relacje towarzyskie, aż po chorobę i ostatnie lata wybitnego kompozytora.

Ścieżka dźwiękowa filmu jest połączeniem klasycznych kompozycji Chopina z muzyką współczesną, w tym twórczością Robota Kocha i Hildur Guðnadóttir. Na jej tle singiel Dawida Kwiatkowskiego stanowi mocny, nowoczesny akcent. 'Dalej! Dalej! (Chopin, Chopin!)’ jest hymnem odwagi, determinacji i artystycznej wolności – wartości, które tak mocno kojarzą się z życiem i twórczością Chopina.

Dla Kwiatkowskiego to także nowy etap kariery. Artysta wielokrotnie udowadniał, że potrafi łączyć popową wrażliwość z nieoczywistymi inspiracjami, a jego muzyka trafia zarówno do wiernych fanów, jak i nowych słuchaczy. Tym razem stanął przed wyzwaniem stworzenia utworu, który wpisze się w wielką filmową opowieść, a jednocześnie zachowa jego charakterystyczny styl.

LANBERRY Proszę Pana

Lanberry wraca z prawdziwym hitem najbliższych miesięcy. 'Proszę Pana’ to taneczny, lekki numer, który wciąga od pierwszych taktów i nie daje usiedzieć w miejscu. W teledysku do singla u boku Lanberry pojawił się jej partner taneczny z programu 'Taniec z Gwiazdami’, Piotr Musiałkowski. Ich wspólna, pełna wdzięku i humoru energia dopełnia nieco zadziorny klimat piosenki.

Motyw 'Pana’ łączy w sobie zarówno dystans, jak i humor. Bohaterka pozwala się porwać emocjom, jednocześnie dostrzegając absurd sytuacji. Lanberry komentuje współczesne miłosne uniesienia, które często okazują się bardziej farsą niż tragedią (’nad Wisłą niezła scena, trochę tani dramat’), a druga zwrotka ujawnia mechanizmy zauroczeń – 'miejska legenda, maczo bez zęba’ to obraz współczesnego 'bohatera’ skrywającego niewiele pod efektowną fasadą.

HUNTR/X; KPOP DEMON HUNTERS CAST Golden

Soundtrack z przebojowego serialu 'Kpopowe łowczynie demonów’ awansował właśnie z ósmego na trzecie miejsce w drugim tygodniu obecności na liście Billboard 200. Tym samym wydawnictwo najwyżej notowaną ścieżką dźwiękową 2025 r. Wcześniej ten tytuł przysługiwał soundtrackowi z 'Wicked’, który plasował się na miejscu czwartym (to wydawnictwo w szczytowym momencie było na drugiej pozycji, ale było to jeszcze w 2024 r.).

’Kpopowe łowczynie demonów’ to także najpopularniejsza ścieżka dźwiękowa z filmu animowanego od czasu, gdy w 2022 r. 'Encanto’ spędziło dziewięć tygodni na szczycie zestawienia.

Film 'Kpopowe łowczynie demonów’ zadebiutował na platformie Netflix 20 czerwca. W tygodniu kończącym się 29 czerwca produkcja plasowała się na drugiej pozycji listy najpopularniejszych filmów serwisu w Stanach.

MICHAEL PATRICK KELLY Run Free

’Run Free’ to utwór o odpuszczaniu mentalnego i emocjonalnego bagażu. Opowiada o wewnętrznych pęknięciach, które – jeśli im na to pozwolimy – mogą stać się oknami, przez które przebije się nowe światło. Tekst daje głos niezaleczonym ranom, które powstrzymują nas przed byciem sobą. W typowym dla Michaela Patricka Kelly’ego stylu piosenka zaprasza do odważnego przejścia przez ból — czy to wypalenie, lęk, gniew czy depresję — by odnaleźć drogę do wolności.

– Run Free celebruje wyrwanie się z wszelkich form wewnętrznego uwięzienia – mówi irlandzko-amerykański wokalista o swoim pełnym mocy hymnie. – Zaciskaj zęby! – tak zazwyczaj się ze sobą obchodzimy, nauczeni pokazywać tylko nasze ‘najlepsze’. Ale dzielenie się bolesnymi doświadczeniami może równie dobrze pomóc innym się otworzyć. Mam nadzieję, że ta piosenka stanie się pozytywnym impulsem do większej autentyczności i człowieczeństwa — do tworzenia dla siebie nawzajem bezpiecznych przestrzeni.

