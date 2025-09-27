W tym tygodniu 3 nowości, najwyżej zadebiutowali Swedish House Mafia, poza kolejką Dżem, Feel z Julią Żugaj oraz Marcus & Martinus. Szczyt bez zmian!

40. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2025 To Bardzo Ziemskie

39. DARIA ZAWIAŁOW; ARTUR ROJEK Dziwna

38. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc

37. ALLE FARBEN; MAJESTIC From Disco To Disco

36. SHOUSE Call My Name

35. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Tylko Na Mnie Patrz

34. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHAC Samoloty

33. DANIEL GODSON; LEON KRZEŚNIAK Na Chwilę

32. VITO BAMBINO Americano

31. SABRINA CARPENTER ManChild

30. MROZU Pół Na Pół

29. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

28. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz

27. SOPHIE ELLIS-BEXTOR Dolce Vita

26. RAVYN LENAE Love Me Not

25. RUBENS Buenos

24. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera

23. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts

22. BLUE CAFE Inna

21. DEMI LOVATO Fast

20. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja

19. MILEY CYRUS Walk Of Fame

18. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long

17. LOR Mario

16. DAMIANO DAVID Zombie Lady

15. ROB THOMAS Hard To Be Happy

14. KUBA i KUBA Dość

13. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K

12. KUBAN; ZALIA Kyoto

11. JONAS BROTHERS No Time To Talk

10. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko

9. KAEYRA Keep Dreaming

8. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

7. PSZONA Zły

6. BENSONE BOONE Mystical Magical

5. ROXIE Błękit

4. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love

3. BRYSKA Zostałeś

2. ED SHEERAN Sapphire

1. LADY GAGA How Bad Do U Want Me

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.