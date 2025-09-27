W tym tygodniu 3 nowości, najwyżej zadebiutowali Swedish House Mafia, poza kolejką Dżem, Feel z Julią Żugaj oraz Marcus & Martinus. Szczyt bez zmian!
40. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2025 To Bardzo Ziemskie
39. DARIA ZAWIAŁOW; ARTUR ROJEK Dziwna
38. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc
37. ALLE FARBEN; MAJESTIC From Disco To Disco
36. SHOUSE Call My Name
35. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Tylko Na Mnie Patrz
34. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHAC Samoloty
33. DANIEL GODSON; LEON KRZEŚNIAK Na Chwilę
32. VITO BAMBINO Americano
31. SABRINA CARPENTER ManChild
30. MROZU Pół Na Pół
29. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
28. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz
27. SOPHIE ELLIS-BEXTOR Dolce Vita
26. RAVYN LENAE Love Me Not
25. RUBENS Buenos
24. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
23. ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts
22. BLUE CAFE Inna
21. DEMI LOVATO Fast
20. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja
19. MILEY CYRUS Walk Of Fame
18. SWEDISH HOUSE MAFIA Wait So Long
17. LOR Mario
16. DAMIANO DAVID Zombie Lady
15. ROB THOMAS Hard To Be Happy
14. KUBA i KUBA Dość
13. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K
12. KUBAN; ZALIA Kyoto
11. JONAS BROTHERS No Time To Talk
10. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko
9. KAEYRA Keep Dreaming
8. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
7. PSZONA Zły
6. BENSONE BOONE Mystical Magical
5. ROXIE Błękit
4. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love
3. BRYSKA Zostałeś
2. ED SHEERAN Sapphire
1. LADY GAGA How Bad Do U Want Me
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.