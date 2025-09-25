Żagańscy funkcjonariusze w ramach prewencyjnej akcji pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” odwiedzają najmłodszych uczniów placówek oświatowych powiatu. Celem tych spotkań jest zwrócenie uwagi na właściwe zachowania przy przekraczaniu jezdni i uwrażliwienie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 w Żaganiu z pierwszoklasistami przeprowadzono właśnie takie rozmowy. Dzieci utrwalały wiedzę na temat sygnalizacji świetlnej i pionowych znaków stojących w rejonie placówki. – Takie rozmowy pozostają w pamięci uczniów, bo policjant w szkole to wydarzenie. Zależy nam na tym, aby wyrabiać dobre nawyki bezpiecznego zachowania już u najmłodszych – mówi aspirant Monika Berun z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Sami uczniowie zaś podkreślają, że takie lekcje są ciekawe. – Pani policjantka wychodzi z nami przed szkołę i mówi czego nie należy robić, bo to niebezpieczne – podkreślają pierwszoklasiści: