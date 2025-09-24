W czwartek po południu na stadionie w Bytomiu Odrzański dojdzie do największego wydarzenia w historii miejscowego futbolu.

W I rundzie Pucharu Polski na szczeblu centralnym miejscowa Odra zmierzy się z liderem I ligi, legendarną Wisłą Kraków.

Od 5 tygodni władze bytomskiego klubu z prezesem Piotrem Michalewiczem pracują nad organizacją meczu – na stadionie dostawiono dodatkowe trybuny, tak, by mecz obejrzało 2 tysiące osób, postawiono klatkę dla kibiców gości, podłączono monitoring, wykonano wiele innych drobnych prac – wszystko po to, by kibice mogli obejrzeć mecz w jak najlepszych warunkach.

Michalewicz mówił na naszej antenie, że niewiele spał w ostatnim czasie – tyle pracy spadło na barki klubu, ale jest radość z tak wielkiego wydarzenia:

Michalewicz dodaje, że liczy na maksymalne zaangażowanie piłkarzy Odry choć oczywiście wiadomo, kto jest faworytem:

Piłkarze Odry równie niecierpliwie czekają na pojedynek z Wisłą.

Bramkarz Bartek Szafer mówi, że jeszcze z takim rywalem nie grał i to dla nie duże wydarzenie:

Doświadczony Karol Fryzowicz, który przed sezonem zasilił Odrę twierdzi, że trochę spokojnie podchodzi do meczu z Wisłą, ale doskonale wie, jak jest ważny dla miasta i okolic:

Kolejny doświadczony gracz to Sebastian Górski – podziwia zespół z Krakowa i opisuje nam między innymi jej sposób gry:

Mecz w czwartek o 14:30, relacje będą w Radiu Zachód na 103 i 106 fm.