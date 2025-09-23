Od wtorku do niedzieli (23-28.09) ośrodek WOSiR Drzonków w Zielonej Górze jest areną zmagań pięcioboistów podczas 49. Wojskowych Mistrzostw Świata.

Spośród zawodników ZKS-u Drzonków w zawodach udział biorą Kamil Kasperczak i Natalia Dominiak. Jak mówi przedstawicielka polskiej reprezentacji, Oktawia Nowacka, do Zielonej Góry przyjechała światowa czołówka:

Szef polskiej delegacji do Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego ppłk Jan Litwiniuk mówi, że Zielona Góra nie bez przyczyny została wybrana na miejsce organizacji tej imprezy: