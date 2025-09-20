Dziś 2 nowości, ale jakie!!! Najlepiej zadebiutowało nagranie Fukaja i Vito! Poza Listą Viki Gabor, Carla Fernandes i Red Lips. Jedynka bez zmian!
40. ALLE FARBEN; MAJESTIC From Disco To Disco
39. FEEL; JULIA ŻUGAJ Sam Na Sam
38. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Tylko Na Mnie Patrz
37. MARCUS & MARTINUS Endless Summer
36. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2025 To Bardzo Ziemskie
35. DŻEM Sobie Potrzebni
34. DARIA ZAWIAŁOW; ARTUR ROJEK Dziwna
33. VITO BAMBINO Americano
32. DANIEL GODSON; LEON KRZEŚNIAK Na Chwilę
31. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA Samoloty
30. MROZU Pół Na Pół
29. SABRINA CARPENTER ManChild
28. SOPHIE ELLIS-BEXTOR Dolce Vita
27. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc
26. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz
25. SHOUSE Call My Name
24. DEMI LOVATO Fast
23. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz
22. KUBA i KUBA Dość
21. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja
20. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
19. MILEY CYRUS Walk Of Fame
18. RAVYN LENAE Love Me Not
17. DAMIANO DAVID Zombie Lady
16. KUBAN; ZALIA Kyoto
15. BLUE CAFE Inna
14. KAEYRA Keep Dreaming
13. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam
12. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko
11. ROB THOMAS Hard To Be Happy
10. LOR Mario
9. JONAS BROTHERS No Time To Talk
8. BRYSKA Zostałeś
7. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K
6. BENSONE BOONE Mystical Magical
5. PSZONA Zły
4. ED SHEERAN Sapphire
3. ROXIE Błękit
2. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love
1. LADY GAGA How Bad Do U Want Me
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.