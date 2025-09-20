Dziś 2 nowości, ale jakie!!! Najlepiej zadebiutowało nagranie Fukaja i Vito! Poza Listą Viki Gabor, Carla Fernandes i Red Lips. Jedynka bez zmian!

40. ALLE FARBEN; MAJESTIC From Disco To Disco

39. FEEL; JULIA ŻUGAJ Sam Na Sam

38. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Tylko Na Mnie Patrz

37. MARCUS & MARTINUS Endless Summer

36. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2025 To Bardzo Ziemskie

35. DŻEM Sobie Potrzebni

34. DARIA ZAWIAŁOW; ARTUR ROJEK Dziwna

33. VITO BAMBINO Americano

32. DANIEL GODSON; LEON KRZEŚNIAK Na Chwilę

31. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA Samoloty

30. MROZU Pół Na Pół

29. SABRINA CARPENTER ManChild

28. SOPHIE ELLIS-BEXTOR Dolce Vita

27. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc

26. ZALIA; MIÜ Dopóki Się Nie Znüdzisz

25. SHOUSE Call My Name

24. DEMI LOVATO Fast

23. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz

22. KUBA i KUBA Dość

21. WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja

20. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera

19. MILEY CYRUS Walk Of Fame

18. RAVYN LENAE Love Me Not

17. DAMIANO DAVID Zombie Lady

16. KUBAN; ZALIA Kyoto

15. BLUE CAFE Inna

14. KAEYRA Keep Dreaming

13. FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

12. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko

11. ROB THOMAS Hard To Be Happy

10. LOR Mario

9. JONAS BROTHERS No Time To Talk

8. BRYSKA Zostałeś

7. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K

6. BENSONE BOONE Mystical Magical

5. PSZONA Zły

4. ED SHEERAN Sapphire

3. ROXIE Błękit

2. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love

1. LADY GAGA How Bad Do U Want Me

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.