Pokaz sprzętu medycznego, ćwiczenia na fantomach i scenki odgrywane przez ratowników. To wszystko w ramach imprezy „Na sygnale. Piknik Bezpieczeństwa i Profilaktyki”, która odbywa się w dziś w Zielonej Górze.

Organizatorem wydarzenia jest lubuski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze.

– Dzisiejsza impreza to przede wszystkim podziękowanie dla ratowników, sanitariuszy i wolontariuszy za ich ciężką pracę – mówi Edward Jakubowski, dyrektor lubuskiego oddziału NFZ:

Oprócz ratowników medycznych na pikniku można spotkać także m. in. ratowników wodnych, strażaków oraz policjantów.

– Chcemy społeczeństwu przybliżyć zawody zaufania publicznego. Musimy pamiętać, że to właśnie oni dbają o nasze bezpieczeństwo i ratują życie – dodaje Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ:

Co godzinę ratownicy odgrywają scenki, w których pokazują jak należy zachować się w sytuacji różnych zagrożeń zdrowia i życia.

– Łączymy dziś zabawę z edukacją – podkreśla Mariusz Moszak, ratownik medyczny w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze:

Do wspólnego udziału w pokazach ratownicy angażują także uczestników pikniku.

Ogromną wiedzą wykazała się Julka, która znała odpowiedzi na wszystkie zadane pytania z zakresu pierwszej pomocy:

W imprezie biorą udział także przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są tam ratownicy z Niesulic, Sławy i Zielonej Góry.

O tym, co ratownicy mają do pokazania i przekazania uczestnikom pikniku mówi Mariusz Skrzypczak, wiceprezes zielonogórskiego WOPR-u:

Piknik odbywa się na parkingu przy Parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze przy ulicy Źródlanej 33. Potrwa on do godziny 17:00.