Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad Platformą Petrobaltic – morską instalacją wydobywczą należącą do Grupy Orlen.

„Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy” – powiadomił morski oddział Straży Granicznej.

„Przelot myśliwców na wysokości około 150 metrów” – napisała w mediach społecznościowych rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

W tej sprawie zawiadomione zostały Siły Zbrojne i inne służby. Stale monitorowana jest sytuacja w obrębie morskiej infrastruktury krytycznej również poza wodami terytorialnymi Polski.

Ponadto nie udzielono innych informacji. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że badanie sprawy leży po stronie Straży Granicznej.

Platforma Petrobaltic to morska instalacja wydobywcza należąca do Grupy Orlen, która działa na polskiej części Morza Bałtyckiego. Służy do eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu znajdujących się pod dnem morza. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie prowadzone jest wydobycie surowców energetycznych bezpośrednio z morza. Zlokalizowana jest kilkadziesiąt kilometrów na północ od Rozewia i stanowi ważny element krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Dziś rano (19.09) trzy rosyjskie myśliwce MIG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną nad Zatoką Fińską. Samoloty przebywały nad terytorium kraju około 12 minut bez zgody władz.