W ramach prewencyjnej akcji pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły” żagańscy funkcjonariusze odwiedzają uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych rozmawiając o właściwym zachowaniu przy przekraczaniu jezdni i szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Tym razem rozmowy z uczniami policjanci przeprowadzili w Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 w Żaganiu. – Na początek dzieci poznawały znaki drogowe, których znajomość jest ważna, aby bezpiecznie przemieszczać się pieszo do szkoły. Zaczynamy od kilku minut teorii, a potem przechodzimy do praktyki. Oczywiście bezpiecznie i pod nadzorem – mówi aspirant Monika Berun z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

– To ciekawa lekcja. Nie każdy zna znaki drogowe a one są ważne. I nawet jak wchodzimy na pasy, to musimy uważać. Warto także nosić odblaski – mówią uczniowie najmłodszych klas:

Dodajmy, że takie spotkania policjantów z dziećmi potrwają do końca września.