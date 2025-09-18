Gmina Trzebiel rozstrzygnęła postępowanie przetargowe na remont budynku nowej siedziby Centrum Usług Społecznych. Budynek po dawnej szkole w Niwicy przejdzie gruntowne prace. Koszt zadania to pół miliona złotych.

Dotychczasowych interesantów CUS przyjmowano w budynku gminy. – Wraz z przejściem w nową strukturę zwiększył się też zakres świadczonych usług. Potrzebowaliśmy do tego większej przestrzeni, stąd pomysł zmiany lokalizacji. Jesteśmy już po przetargu – mówi wójt Tomasz Sokołowski:

– Bez wątpienia ta inwestycja wpłynie na poprawę warunków pracy urzędników, ale również przełoży się na obsługę mieszkańców – zaznacza włodarz gminy:

Roboty w Niwicy potrwają do końca roku.