W siedzibie żagańskiego powiatu podpisano umowę na długo oczekiwaną budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole numer 59. Koszt inwestycji to nieco ponad milion złotych. Samorząd otrzymał na realizację prac dofinansowanie.

Obiekt powstanie na polanie przy placówce oświatowej. – To wyczekiwane przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zadanie. Zaplecze sportowe w szkole nie zapewniało pełnych możliwości prowadzenia zajęć – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

– Obiekt będzie wykorzystywany w ramach lekcji wychowania fizycznego, zajęć dodatkowych, ale i będzie dostępny popołudniami – zaznacza Mariusz Krugły:

Dodajmy, że wykonawca ma 4 miesiące na wykonanie prac.