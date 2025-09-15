W nowym tygodniu nówki od Michała WIraszko, Fukaja z Vito Bambino, Stana Zapalnego, grupy Bon Jovi i zjawiskowej Elli Eyre!

WIRASZKO Zawsze Tam, Gdzie Ja

Utwór zapowiada debiutancki album Artysty, zatytułowany 'Tak Młodo Się Nie Spotkamy’, który trafi do słuchaczy jesienią tego roku. Tym samym rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział w karierze jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny gitarowej XXI wieku…

Wiraszko to wokalista, autor tekstów, producent i frontman zespołu Muchy, z którym od lat współtworzy polski krajobraz muzyczny. Na koncie ma pięć albumów z zespołem, współpracę z największymi artystami w kraju, setki koncertów i nagrody – w tym Fryderyka za ostatni album Much 'Szaroróżowe’. Choć jego twórczość od lat obecna jest w radiu, telewizji i na festiwalowych scenach, dopiero teraz zdecydował się wydać pierwszy w pełni autorski materiał pod własnym nazwiskiem.

– To mój solowy debiut, ale bardziej niż o mnie, ta płyta jest o świecie, który ukształtował nasze pokolenie – mówi Michał Wiraszko. – Chciałbym zabrać słuchaczy do czasów przewijania kaset ołówkiem, wieczornego słuchania list przebojów w radiu i czekania z palcem na REC, żeby nagrać ulubiony numer. Do świata, w którym muzyka była nośnikiem emocji, a nie tylko tłem. To opowieść o dorastaniu w latach 90. i 00., o tęsknocie, nadziei i emocjach, które nie tracą aktualności. Muzycznie – to spotkanie gitarowej szczerości z melancholią i nowofalowym pulsem. Prosto, ale z sercem.

Singiel 'Zawsze Tam, Gdzie Ja’ to najbardziej zaskakujący utwór na płycie – oparty na rytmie, napięciu i tanecznej aurze noir, przywołującej brzmienia nowej fali. Piosenka powstała we współpracy z Michałem Szturomskim i Pawłem Krawczykiem i stanowi mocny wstęp do całości materiału – emocjonalnej, osobistej i niepozbawionej nostalgii opowieści o

dorastaniu, poszukiwaniu, o przeszłości i współczesnym zagubieniu.

FUKAJ; VITO BAMBINO Zabiorę Cię Tam

Fukaj prezentuje już trzeci singiel zapowiadający nadchodzący album, którego premiera zaplanowana jest na listopad. Po braciach Kacperczyk, jego kolejnym gościem na płycie będzie Vito Bambino. Znamy również plany dotyczącej kolejnej trasy koncertowej Fukaja – bilety są już w sprzedaży!

Niedawno, Fukaj ogłosił zmianę kierunku swojej twórczości, a także kolejny, czwarty album w swojej dyskografii, do którego preorder ruszy już niebawem. Po świetnie przyjętych utworach: 'Nie Puszczę’ i 'Potwory z Szafy’ (we współpracy z braćmi Kacperczyk), Artysta tym razem połączył siły z Vito Bambino – jednym z najbardziej charakterystycznych głosów na polskiej scenie.

Ich singiel pt. 'Zabiorę Cię Tam’ to emocjonalna, melodyjna kompozycja o miłości – uczuciu, które raz unosi, a raz stawia przed wyzwaniami. Fukaj i Vito Bambino łączą swoje różnorodne style, tworząc utwór pełen szczerości i wrażliwości. Emocjonalny wymiar singla podkreśla klip, w którym ukazane zostały różne oblicza miłości: od pierwszych zauroczeń, przez codzienne gesty bliskości, aż po relacje wystawiane na próbę. To uniwersalna opowieść, w której odnaleźć mogą się zarówno młodsi, jak i starsi słuchacze.

w dniu premiery nowego singla uruchomiona zostaje sprzedaż biletów na trasę koncertową artysty, zaplanowaną na pierwszy kwartał 2026 roku.

STAN ZAPALNY Nie Umiem Czekać

Stan Zapalny odsłania swoją bardziej refleksyjną stronę. W nowym singlu 'Nie Umiem Czekać’ Artysta porzuca lekkość 'Lubię Kłopoty’, by zanurzyć się w świecie emocji, tęsknoty i jesiennej melancholii.

– To piosenka, którą nosiłem w sobie od dawna – przyznaje Stan Zapalny. – Zawsze miałem problem z cierpliwością. Z tym, że życie, ludzie, miłość czy praca każą czekać. Cały czas uczę się w tym pokory. ‘Nie Umiem Czekać’ to dla mnie sposób, żeby pokazać, że nawet z czegoś, co jest słabością, może powstać coś ciekawego i prawdziwego z czym jeden się utożsami.

’Nie Umiem Czekać’ to synthpopowy hymn dla wszystkich, którzy utknęli w emocjonalnym zawieszeniu – pomiędzy tym, co już się zaczęło, a tym, co dopiero ma nadejść. To opowieść o zakładnikach czasu i uczuć: tych, którzy nie potrafią już dłużej czekać, ale i nie znajdują w sobie siły, by odejść.

BON JOVI Red, White and Jersey

Bon Jovi nagrali nową wersję albumu 'Forever’, zapraszając do współpracy wielkie gwiazdy. Wśród gości m.in. Bruce Springsteen, Robbie Williams i Avril Lavigne.

Wydawnictwo zatytułowane 'Forever (Legendary Edition)’ ukaże się 24 października nakładem Island Records i przyniesie 14 utworów, w tym 13 kooperacji z wielkimi muzycznymi gwiazdami. Nadchodzący album promuje znakomity singiel 'Red White and Jersey’, którego można już posłuchać na platformach streamingowych. Zespół udostępnił także „Hollow Man” z udziałem Bruce’a Springsteena.

– To coś więcej niż tylko zbiór współprac – to płyta zrodzona z konieczności – wyjaśnia Jon Bon Jovi, dodając: – Moja operacja strun głosowych i późniejsza rehabilitacja były dobrze udokumentowaną podróżą, która zbiegła się w czasie z premierą 'Forever’ w czerwcu 2024 r. W studiu śpiewałem wystarczająco dobrze, by nagrać materiał, ale wymagania wokalne i trud codziennego koncertowania wciąż były poza moim zasięgiem. Bez możliwości wyruszenia w trasę czy promowania albumu, z którego wszyscy byliśmy dumni, postanowiłem zadzwonić do kilku przyjaciół, by pomogli mi w tym trudnym czasie. To wielcy wokaliści, artyści, a przede wszystkim wspaniali ludzie. Rezultat to płyta z nową perspektywą i nowym duchem – album, który udowadnia, że wszyscy radzimy sobie w tym świecie dzięki pomocy przyjaciół.

Czuję ogromną radość i wdzięczność, wypuszczając ten album, i myślę, że to słychać w muzyce. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że zawsze istnieje coś większego niż JA, a tym czymś jesteśmy MY.

ELLA EYRE Red Flags & Love Hearts

Jedna z najbardziej utalentowanych i charakterystycznych głosów w Wielkiej Brytanii – Ella Eyre – prezentuje swój nowy singiel 'Red Flags & Love Hearts’, pochodzący z jej nadchodzącego drugiego studyjnego albumu 'Everything, In Time’, który ukaże się 21 listopada nakładem Play It Again Sam.

Utwór inspirowany twórczością idolki artystki, Lauryn Hill, 'Red Flags & Love Hearts’ to jeden z najbardziej poruszających, późniejszych propozycji na płycie. Tytuł kompozycji nawiązuję do przełomowego momentu w terapii i jest refleksją nad ludzką skłonnością do romantyzowania sygnałów ostrzegawczych. To piękne połączenie szczerości i samoświadomości.

– Pamiętam, kiedy opowiadałam terapeucie o moim chłopaku, a on powiedział: wiesz, jest takie powiedzenie: dlaczego czerwone flagi wyglądają jak serduszka? – wyjaśnia Ella. – Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam, ale to takie prawdziwe i bardzo obrazowe. Widzimy je tak wyraźnie. Wiemy, że w tym związku jest coś bardzo nie tak, a mimo to romantyzujemy go i nadal w nim tkwimy” – tak o utworze mówi Ella.

Z karierą trwającą ponad dekadę Ella odniosła ogromny sukces, podpisując swój pierwszy duży kontrakt płytowy w wieku zaledwie 16 lat. Gościnny udział w 'Waiting All Night’ grupy Rudimental zapewnił jej światową rozpoznawalność oraz statuetkę BRIT Award za brytyjski singiel roku. Ella zdobyła dwie nagrody MOBO, jej dwa solowe single uzyskały status platynowych, a album trafił na listę TOP5 w Wielkiej Brytanii.

