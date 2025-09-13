Tylko 3 nowości w Liście, najlepiej zadebiutowała nowa piosenka Bryskiej, poza notowaniem Jubel, SOMBR i Sara James. Na szczyt wskoczyła Lady Gaga!

40. VIKI GABOR Wszystko Co Mam

39. RED LIPS Golden Hour

38. MARCUS & MARTINUS Endless Summer

37. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Tylko Na Mnie Patrz

36. CARLA FERNANDES Wszystko To Co Mam

35. SOPHIE ELLIS-BEXTOR Dolce Vita

34. DARIA ZAWIAŁOW; ARTUR ROJEK Dziwna

33. DŻEM Sobie Potrzebni

32. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2025 To Bardzo Ziemskie

31. VITO BAMBINO Americano

30. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc

29. ALLE FARBEN; MAJESTIC From Disco To Disco

28. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz

27. DANIEL GODSON; LEON KRZEŚNIAK Na Chwilę

26. FEEL; JULIA ŻUGAJ Sam Na Sam

25. SABRINA CARPENTER ManChild

24. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA Samoloty

23. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera

22. MROZU Pół Na Pół

21. RAVYN LENAE Love Me Not

20. MILEY CYRUS Walk Of Fame

19. SHOUSE Call My Name

18. DEMI LOVATO Fast

17. BRYSKA Zostałeś

16. KUBA i KUBA Dość

15. KAEYRA Keep Dreaming

14. BLUE CAFE Inna

13. ED SHEERAN Sapphire

12. KUBAN; ZALIA Kyoto

11. ROB THOMAS Hard To Be Happy

10. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K

9. PSZONA Zły

8. DAMIANO DAVID Zombie Lady

7. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko

6. JONAS BROTHERS No Time To Talk

5. LOR Mario

4. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love

3. BENSONE BOONE Mystical Magical

2. ROXIE Błękit

1. LADY GAGA How Bad Do U Want Me

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.