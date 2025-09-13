Tylko 3 nowości w Liście, najlepiej zadebiutowała nowa piosenka Bryskiej, poza notowaniem Jubel, SOMBR i Sara James. Na szczyt wskoczyła Lady Gaga!
40. VIKI GABOR Wszystko Co Mam
39. RED LIPS Golden Hour
38. MARCUS & MARTINUS Endless Summer
37. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Tylko Na Mnie Patrz
36. CARLA FERNANDES Wszystko To Co Mam
35. SOPHIE ELLIS-BEXTOR Dolce Vita
34. DARIA ZAWIAŁOW; ARTUR ROJEK Dziwna
33. DŻEM Sobie Potrzebni
32. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2025 To Bardzo Ziemskie
31. VITO BAMBINO Americano
30. MARGARET; SARA JAMES; ZALIA Co Za Noc
29. ALLE FARBEN; MAJESTIC From Disco To Disco
28. JUSTYNA STECZKOWSKA Tańcz
27. DANIEL GODSON; LEON KRZEŚNIAK Na Chwilę
26. FEEL; JULIA ŻUGAJ Sam Na Sam
25. SABRINA CARPENTER ManChild
24. DAWID PODSIADŁO; KAŚKA SOCHACKA Samoloty
23. KACPERCZYK; DARIA ZAWIAŁOW Gdzie Trafia Miłość, Gdy Umiera
22. MROZU Pół Na Pół
21. RAVYN LENAE Love Me Not
20. MILEY CYRUS Walk Of Fame
19. SHOUSE Call My Name
18. DEMI LOVATO Fast
17. BRYSKA Zostałeś
16. KUBA i KUBA Dość
15. KAEYRA Keep Dreaming
14. BLUE CAFE Inna
13. ED SHEERAN Sapphire
12. KUBAN; ZALIA Kyoto
11. ROB THOMAS Hard To Be Happy
10. SYLWIA GRZESZCZAK Słowa Na K
9. PSZONA Zły
8. DAMIANO DAVID Zombie Lady
7. T.LOVE; SARSA Mimo Wszystko
6. JONAS BROTHERS No Time To Talk
5. LOR Mario
4. MARSHMELLO; ELLIE GOULDING; AVAION Save My Love
3. BENSONE BOONE Mystical Magical
2. ROXIE Błękit
1. LADY GAGA How Bad Do U Want Me
Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.
W poniedziałki na naszej stronie www polecamy nowe propozycje do Listy, a w sobotnie popołudnia prezentujemy na antenie podsumowanie Listy, które przedstawia Kasia Jankowska. Super gwiazdy co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.
Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w treści wiadomości wpisujesz prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.
Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.