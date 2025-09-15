Żarski magistrat przeznacza 3 miliony złotych na aktywizowanie uczniów miejskich szkół podstawowych. Projekt jest realizowany dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej. Środki zewnętrze to ponad 2 miliony złotych.
Każda szkoła przygotowała swoją ofertę zajęć. Nabór odbywa się spośród uczniów danej placówki oświatowej. – Pierwszy etap to zwiększenie możliwości prowadzenia zajęć przez nauczycieli. Będą oni prowadzić ciekawe praktyczne lekcje z uczniami – mówi rzeczniczka ratusza Agnieszka Zychla
– Zachęcamy do spotkania z dyrektorami szkół w tej sprawie. Zajęcia są naprawdę atrakcyjne i rozwijające – zaznacza przedstawicielka urzędu:
Dodajmy, że pomoc w ramach projektu kierowana jest do 1650 uczniów z 6 żarskich szkół podstawowych.