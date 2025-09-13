Od sześciu lat mają nowy średni wóz bojowy, a od pięciu są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Natomiast dziś obchodzą jubileusz 80 – lecia. To jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Strączu, w gminie Sława. – Wyjeżdżamy do wszystkich zdarzeń, bo mamy wyszkolonych druhów – mówi Piotr Mazur, prezes OSP w Starym Strączu.

W jednostce nie brakuje kobiet. Jedną z nich jest druhna Agnieszka Orłowska.

– Na strażaków zawsze można liczyć – mówi Cezary Sadrakuła, burmistrz Sławy.

Z okazji jubileuszu jednostka OSP w Starym Strączu otrzymała nowy sztandar.