42-latek z zarzutem uszkodzenia ciała oraz usiłowania zabójstwa. Mężczyzna w nocy z wtorku na środę ugodził nożem dwóch mężczyzn, obywateli Gruzji, w centrum Gorzowa Wielkopolskiego.

Napastnik, pomimo ucieczki z miejsca zdarzenia, został szybko zatrzymany przez gorzowskich policjantów. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Poszkodowani Gruzini zostali przewiezieni do szpitala. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał 1,3 promila alkoholu w organizmie.

W środę i czwartek trwały czynności procesowe z zatrzymanym 42-latkiem. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała i usiłowania zabójstwa. Mundurowi wspólnie z prokuraturą wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.