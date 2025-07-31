Rząd wydał rozporządzenie zmieniające granice gmin i tworzące sześć nowych miast. W Dzienniku Ustaw opublikowano dokument, który wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Są zmiany w Lubuskiem.

Od nowego roku prawa miejskie uzyskają trzy miejscowości w woj. mazowieckim: Stanisławów (pow. miński), Małkinia Górna (pow. ostrowski) i Staroźreby (pow. płocki) oraz Janów w woj. śląskim (pow. częstochowski) i Janów Podlaski w woj. lubelskim (pow. bialski), a także Branice w województwie opolskim (pow. głubczycki).

Nową nazwę – Bratian – będzie miała obecna wiejska gmina Nowe Miasto Lubawskie w woj. warmińsko-mazurskim. Bratian odróżni się w ten sposób od sąsiedniego powiatowego Nowego Miasta Lubawskiego.

Rada Ministrów zgodziła się, by w województwie lubelskim zmienić granice gminy Chełm, do której zostaną włączone dwa obszary – 31,5 ha i 43,98 ha terenów miasta Chełm. W województwie małopolskim do gminy Rytro wejdzie 1,40 ha sołectwa Młodów z gminy Piwniczna-Zdrój, a do tej gminy 1,22 ha terenu wsi Sucha Struga z gminy Rytro, a do gminy Niepołomice – 3,22 ha gminy Kłaj.

W województwie mazowieckim do gminy Zakrzew dołączone zostanie 1,63 ha Lasu Kapturskiego – części miasta Radomia. Do Radomia trafi natomiast 97,16 ha z gminy Jedlnia-Letnisko, 119,26 ha z gminy Kowala i 112,23 ha z gminy Jastrzębia.

W województwie pomorskim włączone do miasta Słupska będzie 416,05 ha obrębu Bolesławice z gminy Kobylnica. Rząd nie przyjął innych wniosków tego miasta. Do Lęborka od nowego roku należeć będzie część terenów gminy Nowa Wieś Lęborska – 129,42 ha obrębu Małoszyce, 63,93 ha obrębu Kębłowo Nowowiejskie i 129,70 ha obrębu Nowa Wieś Lęborska. Do miasta Ustka z gminy Ustka trafi od 2026 r. 275,86 ha obrębu Przewłoka.

W województwie śląskim miasto Radzionków będzie większe o 0,51 ha kosztem miasta Piekary Śląskie z obrębu Piekary Wielkie.

Rząd zmienił też granice miast w województwie lubuskim. Włączone do miasta Strzelce Krajeńskie będą od nowego roku 33,62 ha obrębu Licheń należące obecnie do gminy Strzelce Krajeńskie, a do miasta Zbąszynek 93,46 ha obrębu Kosieczyn z terenu gminy Zbąszynek.

Rząd nie zmienił granic Olsztyna kosztem gminy Purda. Zgodnie z projektem rozporządzenia przygotowanym przez MSWiA stolica województwa chciała uzyskać 216,36 ha wsi Stary Olsztyn należącej do gminy Purda.

Nie ma też w rozporządzeniu uszczuplenia gminy Redzikowo na korzyść miasta Słupska, które chciało uzyskać 149,52 ha niezamieszkanych terenów Włynkówka i dodatkowych 93,42 ha z gminy Kobylnica.

Rząd rozpatruje wnioski samorządów w ciągu roku od dnia ich złożenia, nie później jednak niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana.

Zgoda samorządów na zmianę granic jest istotnym argumentem, który jest brany pod uwagę w procedurze rozpatrywania wniosków, ale nie jest warunkiem podjęcia decyzji przez Radę Ministrów, bo rząd nie jest związany opinią zainteresowanych samorządów ani wynikami konsultacji społecznych.