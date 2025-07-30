Środki budżetowe zostaną przekierowane na polskie firmy i instytucje badawcze zajmujące się nowoczesnymi technologiami wojskowymi. Podczas wizyty w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych premier Donald Tusk stwierdził, że polski przemysł i polska nauka są w stanie samodzielnie opracować i wyprodukować nowoczesny sprzęt wojskowy.

Szef rządu tłumaczył, że środki na taki sprzęt mają przede wszystkim zapewnić Polsce bezpieczeństwo:

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk przypomniał, że pierwszy nowoczesny sprzęt opracowany i wyprodukowany przez polskie firmy w tym roku trafi do jednostek wojskowych.

Odwiedzony dziś przez premiera Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych to jednostka specjalizująca się w opracowywaniu i testowaniu nowoczesnych systemów wsparcia dla armii. Opracowuje między innymi nowoczesne drony, technologie kompozytowe oraz systemy ochrony i wsparcia działań wojskowych.