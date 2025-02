„Dreams (Sex, Love)” Daga Johana Haugeruda otrzymał Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu podczas sobotniej (22 lutego) gali zamknięcia 75. Berlinale. Jak podkreśliło jury w uzasadnieniu, obraz jest medytacją o miłości, która „z niewiarygodną precyzją bada mechanizmy pożądania”.

Tegoroczna odsłona wydarzenia była pierwszą przygotowaną przez Tricię Tuttle. Amerykańska dziennikarka filmowa, była dyrektorka BFI London Film Festivalu przejęła stery na Berlinale po duecie Carlo Chatriana i Mariette Rissenbeek.

Podczas sobotniej gali zamknięcia festiwalu Tuttle podkreśliła, że jest szczęśliwa, dumna ze swojego zespołu i podekscytowana na myśl o kolejnej edycji.

– Sprzedaliśmy 330 tys. biletów, co jest niesamowitym wynikiem. Dla mnie najwspanialsze były spotkania z publicznością przed kinami. Festiwal przyciągnął nie tylko mieszkańców Berlina, ale całego kraju, ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj od 15 lub 20 lat oraz nowych widzów. Każdy z nich był żądny kinowych przygód. Wszystko to sprawia, że z nadzieją patrzę w przyszłość

– powiedziała.

Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu otrzymał „Dreams (Sex, Love)” Daga Johana Haugeruda. Główną bohaterką opowieści jest siedemnastolatka zakochana w nauczycielce. Dziewczyna postanawia utrwalić na papierze historię swojego uczucia. Pewnego dnia intymne zapiski Johanne trafiają w ręce jej mamy i babci. Lektura tekstu skłania kobiety do refleksji o literaturze i własnym życiu.

– Nagrodzony obraz jest medytacją o miłości. Z niewiarygodną precyzją bada mechanizmy pożądania i zazdrość, jaką możemy odczuwać wobec ludzi pozostających w miłosnym uścisku. Pokazuje, że pisanie to proces, w którym nasze pragnienia łączą się z doświadczeniami

– podało jury w uzasadnieniu decyzji.

Odbierając statuetkę, norweski reżyser przyznał, że jest zaskoczony werdyktem.

– W najśmielszych snach nie przypuszczałem, że zostanę tak wyróżniony. Dziękuję całemu zespołowi Berlinale i, oczywiście, jurorom. To wielki zaszczyt otrzymać tę nagrodę właśnie od was. Pragnę również podziękować mojej ekipie i aktorom. Jak już wspomniano, istotnym tematem tego filmu jest pisanie i czytanie. Powiem tylko: piszmy więcej, czytajmy więcej. To otwiera umysł