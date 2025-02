Sroka zwróciła się do komisji regulaminowej z prośbą o zaakceptowanie wniosku o zastosowanie wobec Ziobry aresztu do 30 dni .

Dodała, że komisja śledcza została powołana do wyjaśnienia bardzo poważnych nadużyć w sferze inwigilacji obywateli, w tym polityków w trakcie kampanii wyborczej, dlatego – jak stwierdziła – jest tak atakowana przez Zbigniewa Ziobrę.

Posłanka podkreśliła, że Ziobro, „udzielając wywiadu w zaprzyjaźnionej telewizji, uniemożliwił policjantom terminowe doprowadzenie go na przesłuchanie przed komisję śledczą”. Jak zaznaczyła, żaden sąd nie pozwoliłby świadkowi tak demonstracyjnie lekceważyć obowiązków.

Szefowa komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka, nawiązała do ostatniego posiedzenia komisji, na którą miał zostać doprowadzony, ale przybył gdy już zostały zakończone obrady. Wcześniej udzielił on wywiadu w TV Republika.

Na czwartkowe posiedzenie komisji regulaminowej przybyli także członkowie komisji śledczej ds. Pegasusa. To komisja śledcza skierowała za pośrednictwem Prokuratora Generalnego wniosek o zastosowanie aresztu do 30 dni wobec Ziobry.

2. Immunitet Romanowskiego

Komisja regulaminowa zajmie się w czwartek również wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu oraz o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i areszt. Romanowski, który jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania m.in. za ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny.

Prokuratura chce postawić Romanowskiemu kolejne osiem zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości związanych z wydawaniem pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Mimo że Sejm już wcześniej – 12 lipca ub.r. (a 2 października ub.r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, którego poseł PiS jest jednym z delegatów) – wyraził zgodę na pociągnięcie Romanowskiego do odpowiedzialności karnej i jego areszt, to w przypadku nowych zarzutów izba musi się do nich odnieść.

Zbigniewa Ziobro będzie reprezentował przed komisją poseł PiS Michał Wójcik, a Marcina Romanowskiego – poseł Marcin Warchoł.

Głosowanie nad oboma wnioskami – ws. Ziobry i Romanowskiego zaplanowano na czwartek.