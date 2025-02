W tym roku przypada 100-lecie służby kobiet w polskiej policji. Coraz więcej pań decyduje się włożyć mundur i wypełniać obowiązki w tej formacji. W powiecie żagańskim jest ich blisko 50.

Po raz pierwszy służbę w policji kobiety rozpoczęły 26 lutego 1925 roku. Od tamtego czasu bardzo wiele się zmieniło. Funkcjonariuszki są przewodniczkami psów służbowych czy dzielnicowymi. Jak mówi starszy aspirant Marlena Robak z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu każdy dzień w służbie jest inny. – Mam szczęście bo uczyłam się od najlepszych, doświadczonych funkcjonariuszy – podkreśla zastępca naczelnika jednego z wydziałów:

– Dla mnie jest to zobowiązanie wobec społeczeństwa. To ważny obowiązek do wypełnienia. Myślę, że jako dzielnicowej kobiecie w mundurze jest łatwiej – zaznacza sierżant Michalina Purwiel:

Sierżant Urszula Gabryś-Kubicka jest referentem zespołu do spraw wykroczeń. – Nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Ważna jest świadomość zagrożenia jakie wiąże się z wykonywaniem takiego zawodu – zaznacza funkcjonariuszka:

Posterunkowy Małgorzata Słowińska na co dzień pracuje w drogówce. – Czuwam nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. To jest moje miejsce, choć to wymagające zadania – podkreśla policjantka z dwuletnim stażem:

Dodajmy, że z okazji setnego jubileuszu żagańska komenda policji wydała specjalny kalendarz ukazujący kobiety w służbie.