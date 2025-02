Hiiszpańska policja poinformowała w środę o zatrzymaniu 18-letniego hakera, który przeprowadził ponad 40 cyberataków na strategiczne instytucje krajowe i międzynarodowe, w tym bazy danych NATO.

Do aresztowania doszło we wtorek w mieście Calp w prowincji Alicante we wschodniej Hiszpanii. Policja skonfiskowała w domu mężczyzny, który miał ponad 50 kont kryptowalut, „dużą ilość materiałów komputerowych”.

Resort spraw wewnętrznych wymienił w komunikacie szereg organizacji, których systemy zostały zaatakowane przez nastolatka. Na długiej liście znalazły się m.in. hiszpańska żandarmeria, kilka ministerstw, w tym obrony, mennica oraz różne uniwersytety.

Celem ataków były również bazy danych NATO i amerykańskiej armii, która ma swoje bazy w Hiszpanii.

Młody mężczyzna miał przyznać, że ataki na wiele podmiotów prywatnych i publicznych, zwłaszcza z sektora wojskowego, uważał jako „osobiste wyzwanie”

– poinformował dziennik „El Pais”, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.