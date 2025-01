W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Papuszy w Żaganiu trwają ferie dla najmłodszych. W ramach zajęć pod nazwą „Fachowa środa” odbywają się spotkania dzieci z przedstawicielami ciekawych zawodów czy miłośników nietypowego hobby. Dziś w książnicy z instruktorem nurkowania rozmawiano o tym jak wygląda świat pod wodą i jak rozpocząć przygodę z tym wodnym sportem.

Takie spotkania to również jedna z form przyciągania najmłodszych czytelników do odwiedzania placówki. – Chcemy, aby biblioteczne półki z książkami kojarzyły się nie tylko z ciekawą lekturą, ale również dobrą zabawą – podkreśla Bożena Maksymowicz. Podczas dzisiejszego wydarzenia każdy jego uczestnik mógł przymierzyć maskę, płetwy, a nawet założyć specjalny „dżaket” nurkowy. – Trochę to ciężkie, ale w wodzie na pewno potrzebne. I okazuje się, że pod wodą też można oddychać – dodają dzieci: