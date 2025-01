3 lutego rusza nowy program dopłat do samochodów elektrycznych (krótka)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3 lutego uruchamia nowy program dopłat do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych – poinformował we wtorek wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta.

Maksymalne dofinansowanie wyniesie 40 tys. zł; budżet programu to 1,6 mld zł.

Jak poinformował na konferencji prasowej Bolesta, nowy programu dofinansowania do samochodów elektrycznych NaszEauto adresowany jest do osób fizycznych i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), a pieniądze na dopłaty pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, zatem należy je wydać do czerwca 2026 r.

Program NaszEauto przewiduje, że maksymalne dofinansowanie do zakupu lub leasingu samochodu elektrycznego wyniesie 40 tys. zł, przy czym wsparcie składa się z kilku elementów, w tym premii za zezłomowanie starego auta czy premii za niski dochód beneficjenta.

Jak podkreślił Bolesta, to prawdopodobnie ostatni tak duży budżet na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Europa odchodzi od dotowania zakupu i prawdopodobnie Polska także nie będzie więcej dopłacać po wyczerpaniu budżetu nowego programu – ocenił Bolesta.(PAP)