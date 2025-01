W Żaganiu prowadzono rozmowy o współpracy pomiędzy nowo powstałym marketem a Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem Platan. Nadwyżki żywności będą trafiać do pięciu jadłodzielni zlokalizowanych w mieście.

W projekt dzielenia się z potrzebującymi mieszkańcami produktami spożywczymi włączyli się również miejscy radni. – Żagań nie marnuje żywności. Razem z przedstawicielami supermarketu ustaliliśmy, że produkty, które nadają się do spożycia ale z różnych względów już nie do sprzedaży przekazywane będą do jadłodzielni – mówi Adriana Kowal z rady miasta:

– Ta współpraca bardzo nas cieszy. I myślę, że inicjatywę również popiera wielu żaganian, którzy chętnie skorzystają z takich udogodnień – zaznacza dyrektor OPS Piotr Puchalski:

Dodajmy, że na terenie miasta funkcjonuje pięć jadłodzielni.