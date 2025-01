Od 1 stycznia do odpadów zmieszanych nie wolno wrzucać odzieży. Należy ją wkładać do pojemników przeznaczonych tylko na ten cel lub zostawiać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zmiany były zapowiadane od dawna, dlatego samorządy się do tego przygotowały. Przykładem jest gmina Zabór, która w tej sprawie ma podpisane porozumienie z firmą odbierającą zużytą odzież.

– W żadnym sołectwie naszej gminy nie ma problemu z odbiorem zużytej odzieży – zapewnia Robert Sidoruk, wójt gminy Zabór.

Robert Sidoruk zapowiada jeszcze kampanię informacyjną na terenie gminy Zabór. Jej celem ma być poinformowanie jak największej grupy mieszkańców, jak należy pozbywać się niepotrzebnej już odzieży czy obuwia.