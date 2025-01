W sobotę 11 stycznia futsaliści Przylep-Parku Świdnica zagrają u siebie w 1/32 finału Halowego Pucharu Polski. Rywalem jedynego przedstawiciela województwa lubuskiego będzie Gwiazda Ruda Śląska.

Przeciwnik Przylep-Parku to tegoroczny beniaminek Futsal Ekstraklasy, który obecnie zajmuje 13. lokatę – tuż nad strefą spadkową. Dla Gwiazdy będzie to pierwszy w tym sezonie mecz pucharowy, z kolei lubuska ekipa w poprzedniej rundzie wyeliminowała drugoligowy Promar IT Carbo Gliwice 10:4.

O tym jak drużyna podchodzi do meczu z ekstraklasowcem mówi bramkarz i kapitan Przylep-Parku, Maciej Dudek:

Początek sobotniego meczu o godzinie 19:30 w hali w Świdnicy.