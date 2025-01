Koncern Meta, do którego należy m.in. Facebook, pozbędzie się fact-checkerów, a większą rolę w moderacji serwisów będą mieli użytkownicy, tak jak na portalu X – ogłosił we wtorek (7 stycznia) właściciel firmy Mark Zuckerberg w nagraniu na stronie Mety.

– Wrócimy do naszych korzeni i skupimy się na ograniczaniu błędów, upraszczaniu zasad i przywracaniu wolności słowa na naszych platformach. (…) Mówiąc konkretnie, pozbędziemy się fact-checkerów i zastąpimy ich funkcją 'Community notes’, podobną do tej stosowanej na portalu X

– powiedział Zuckerberg, precyzując, że na razie zmiany będą obowiązywać jedynie w USA.

“Community notes” (“uwagi społeczności”) – to funkcja portalu X, która pozwala użytkownikom dodawać kontekst do postów i prostować nieprawdziwe informacje.

https://fb.watch/w_NBiXT4xC/

Zuckerberg tłumaczył swoją decyzję rosnącym sprzeciwem społecznym wobec cenzury w internecie, o czym – według właściciela Mety – świadczy m.in. wynik wyborów w USA.

– Zbudowaliśmy skomplikowany system moderacji treści, ale problem z nim jest taki, że prowadzi on do błędów. Nawet jeżeli przez przypadek ocenzurujemy 1 proc. postów, to już dotyka to 1 mln osób. (…) Niedawne wybory wskazują na potrzebę nadania priorytetu wolności słowa