Pierwsze miejsce w rankingu zaufania wśród polityków zajął prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski – wskazało go 45,8 proc. respondentów. Na drugim miejscu uplasował się prezydent Andrzej Duda ze wskazaniem 41,2 proc. ankietowanych – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

Wskazano, że zaufanie wobec kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wzrosło w porównaniu do listopadowego sondażu o 3,2 pkt procentowego. Brak zaufania do Trzaskowskiego wyraziło 48,7 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce w sondażu uzyskał prezydent Andrzej Duda, którego w rankingu zaufania wybrało 41,2 proc. respondentów. Jest to o 1,5 pkt proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Brak zaufania wobec prezydenta wyraziło w grudniu 54 proc. pytanych.

36,7 proc. ankietowanych wyraziło swoje zaufanie wobec b. premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawickiego. Zaufanie wobec niego pozostaje na tym samym poziomie, co w listopadzie. Nieufność wobec polityka wyraziło 58,7 proc. badanych.

Na czwartym miejscu znalazł się premier Donald Tusk, uzyskując 36,5 proc. wskazań. Oznacza to spadek zaufania wobec premiera o 5,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Portal podkreśla, że jest to to najgorszy wynik premiera od czasu objęcia przez niego władzy w poprzednim roku. Z sondażu wynika, że premierowi nie ufa 54,1 proc. badanych.

Zaufanie wobec marszałka Sejmu Szymona Hołowni wyraziło 34,8 proc., co daje mu piąte miejsce w rankingu zaufania. Jest to o 6,2 punkty procentowe mniej, niż w poprzednim miesiącu. Negatywnie oceniło go z kolei 49,6 procent ankietowanych.

Szóste miejsce zajął Karol Nawrocki – prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Zaufanie wobec Nawrockiego wyraziło 33,2 proc. pytanych. Portal zaznacza, że jest to o 19,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Jak czytamy, jeszcze w listopadzie nie znało go 46,2 proc. ankietowanych. Obecnie nie znało go 12 procent badanych. Brak zaufania wobec kandydata wyraziło 47 proc. ankietowanych.

Kto znalazł się jeszcze w zestawieniu?

W dziesiątce polityków z najlepszym wynikiem zaufania znaleźli się również wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak – Kamysz (32,8 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (32,1 proc.), współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty (30,3 proc.) oraz wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu PSL-TD Piotr Zgorzelski (29,2 proc.).

Jak czytamy, zwycięzcami tzw. antyrankingu, czyli braku zaufania respondentów, zostali w grudniu Mateusz Morawiecki (58,7 proc.), Jarosław Kaczyński (58,1 proc.) oraz kandydat Konfederacji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen (55,4 proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 19-20 grudnia 2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).