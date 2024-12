Na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury wzorem poprzednich lat zorganizowano jarmark bożonarodzeniowy. Nie zabrakło wystawców ze swoimi produktami oraz kuchni pełnej świątecznych smaków.

Klimat współtworzyły także zespoły wykonujące kolędy i pastorałki. Każdy mógł kupić nietuzinkowe prezenty pod choinkę. Podczas zorganizowanej Wigilii włodarze miasta podzielili się z mieszkańcami opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że to ważne spotkanie służące integracji. – Na co dzień każdy gdzieś pędzi, a tu mogliśmy porozmawiać, skosztować razem barszczu z uszkami. To taki przedsmak rodzinnych chwil przy świątecznym stole – dodają mieszkańcy Żagania: