Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu została doposażona w sprzęt specjalistyczny wykorzystywany przez jednostki ratowniczo-gaśnicze. To między innymi pompa szlamowa i węże tłoczne.

Zakup zrealizowano w ramach odtworzenia strat poniesionych podczas działań we wrześniowej powodzi. – To był trudny czas dla wszystkich. Nawet my, którzy nieśliśmy pomoc odczuliśmy braki. Niedawno otrzymaliśmy łódź ratunkową, która na wypadek podobnych zdarzeń na pewno się przyda – mówi młodszy brygadier Daniel Pelc komendant żagańskiej komendy:

– Niestety powódź zniszczyła nie tylko ulice i domy. Uszkodzeniom ulegał także nasz sprzęt podczas tych wszystkich akcji – zaznacza komendant Pelc:

Dodajmy, że całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł prawie 30 tysięcy złotych.