Zielonogórscy studenci medycyny z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęcają do skorzystania z bezpłatnych badan profilaktycznych weryfikujących poziom cholesterolu we krwi. Wybór terminu nie jest przypadkowy. W tym tygodniu przypada Tydzień Profilaktyki Hipercholesterolemii. To choroba genetyczna, która może prowadzić do udaru, zawału i innych poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w bardzo młodym wieku. Gość: kardiolog Błażej Makowski, współorganizator akcji przesiewowej i opiekun studenckiego koła.