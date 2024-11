Ulica Zamkowa to jedna z ważniejszych tras Pszczewa. Właśnie trwa jej modernizacja. Ponieważ droga należy do powiatu międzyrzeckiego to dzięki współpracy starostwa i gminy Pszczew droga zyska nowy wygląd.

– Prace wykonuje firma z Międzychodu i w umowie zobowiązała się zakończyć modernizację z końcem roku – informuje Krystian Grabowski, wójt Pszczewa.

Wójt Krystian Grabowski dodaje, że celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko poprawa stanu nawierzchni, ale także zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz skuteczniejsze odwodnienie drogi.