Na zgrupowanie, które trwa od poniedziałku w Porto, z powodu urazów nie mogli przyjechać kapitan drużyny narodowej Robert Lewandowski i Kacper Kozłowski. W środę okazało się, że kłopoty zdrowotne uniemożliwią występy przeciw Portugalii i Szkocji, z którą biało-czerwoni w poniedziałek zagraj w Warszawie, także Przemysławowi Frankowskiemu i Michaelowi Ameyaw. Obaj pomocnicy opuścili już wrócili do klubów.

Oznacza to, że szansę debiutu w narodowych barwach wciąż mają grający za oceanem Dominik Marczuk i powołany do kadry po raz pierwszy Antoni Kozubal. Inny nowicjusz – Gurgul – mecz obejrzy z trybun.

Nazwiska 23 zawodników zgłoszonych do spotkania z Portugalią PZPN zaprezentował przed północą.

Bramkarz Bartosz Mrozek, obrońca Michał Gurgul i pomocnik Bartosz Kapustka to trzech piłkarzy spośród przebywających na zgrupowaniu, którzy nie znaleźli się w kadrze reprezentacji Polski zgłoszonej do piątkowego meczu Ligi Narodów z Portugalią w Porto.

2. Probierz: chcemy grać agresywnie i wychodzić wysoko do rywala

Trener reprezentacji Polski Michał Probierz zapowiedział przed piątkowym spotkaniem Ligi Narodów z Portugalią w Porto, że chce, aby jego zespół grał agresywnie i wychodził wysoko do przeciwnika. Jak przyznał, decyzję o ewentualnym powołaniu dodatkowych piłkarzy podejmie dopiero po meczu.

– Wierzę w naszą drużynę, pokazuje się z dobrej strony. Zespół jest nastawiony ofensywnie i to jest dla mnie bardzo istotne. Chcemy, podobnie jak wszystkie nasze młodzieżowe drużyny, grać agresywnie, wychodzić wysoko do przeciwnika. Wiadomo, że zawsze coś jest kosztem czegoś. Tracimy bramki, ale jeżeli chcemy grać ofensywnie, wyżej, to podejmujemy ryzyko. A trzeba pamiętać, że rywalizujemy z topowymi zespołami na świecie, które wykorzystują każdy błąd

– powiedział Probierz podczas czwartkowej konferencji w Porto.

Zapytany o skład na mecz z Portugalią, nie chciał zdradzać zbyt wielu szczegółów.

– Wiadomo, że dzień przed meczem większość składu już jest… Zobaczymy jeszcze dzisiaj na treningu, jak wyglądają zawodnicy, którzy borykają się z drobnymi urazami. Jak wejdą w trening, czy nic się wydarzy i czy będziemy mogli wystawić optymalny skład z tych, których mamy do dyspozycji

– przyznał selekcjoner.

– Czy w bramce zagra Bartłomiej Drągowski? Jest dużo dywagacji w mediach, ale nie mam zamiaru ich rozwijać. Niech dziennikarze dalej mają co pisać

– dodał.

W środę wieczorem PZPN poinformował, że z powodu kontuzji zgrupowanie musieli opuścić Przemysław Frankowski i Michael Ameyaw.

– Michael miał jeszcze dodatkowe badania i wyszło z nich, że musi pauzować. Podobnie w przypadku Przemka, tutaj również okazało się po badaniach, że nie może grać przez około 10 dni. Nie było więc sensu trzymać ich na zgrupowaniu

– powiedział Probierz.

Natomiast już od poniedziałku wiadomo o absencji kapitana kadry Roberta Lewandowskiego, narzekającego na uraz pleców.

Na razie nikt nie będzie powołany w ich miejsce, ale to się może zmienić za kilka dni.

– W listopadzie zawsze, we wszystkich drużynach narodowych, jest dużo urazów, dlatego od razu powołaliśmy większą liczbę piłkarzy. Ale na dzisiaj jesteśmy zabezpieczeni. Zobaczymy po piątkowym meczu, ponieważ niektórzy są zagrożeni wykluczeniem z powodu kartek. I dopiero wtedy podejmiemy ewentualnie decyzję, czy kogoś powołać dodatkowo przed Szkocją

– zapowiedział selekcjoner.

Jednocześnie podkreślił, że przy ustalaniu składu na mecz z Portugalią nie sugeruje się żółtymi kartkami. Nie zamierza oszczędzać piłkarzy zagrożonych pauzą w kolejnym meczu.

– Nie ma to żadnego wpływu. Zagramy w Porto najsilniejszym składem, jaki możemy obecnie wystawić. W futbolu liczy się „dzisiaj”, a nie to, co będzie jutro

– podkreślił Probierz.

Przy okazji po raz kolejny wytłumaczył, dlaczego gra trójką, a nie czwórką w obronie.

– Ponieważ większość piłkarzy gra w klubach właśnie w takim ustawieniu. Wielu z nich rozwija się, jeśli chodzi o taktykę z trójką obrońców

– odparł.

– Trudno więc, żebym teraz zmieniał pozycje dla piłkarzy grających w takim ustawieniu. I to się sprawdza w reprezentacji. Dobrze to wygląda w naszym zespole, stwarzamy sytuacje. A te niuanse, które musimy poprawić w defensywie, to tylko i wyłącznie wyeliminowanie błędów indywidualnych. Powtarzam jednak, że gramy z przeciwnikami, którzy potrafią każdy błąd wykorzystać

– zaznaczył Probierz.

Prezes PZPN Cezary Kulesza przyznał niedawno, że po dwóch listopadowych meczach selekcjoner będzie zapewne już bardziej zdecydowany co do ścisłej kadry na przyszłoroczne mecze.

Probierz podkreślił jednak w czwartek, że „w reprezentacji trudno przewidzieć, co wydarzy się w marcu”.

– Nie można dzisiaj tego powiedzieć. W klubach wygląda to inaczej. W kadrze zespołu ligowego jest np. 28 zawodników, zimą można zmienić, powiedzmy, trzech-czterech piłkarzy. W reprezentacji – nikt nie wie teraz, kto będzie w marcu zdrowy i kto będzie grać w swoich klubach. Reprezentacja to ciągła selekcja, nieustanne dołączanie ludzi

– zaznaczył.

– My regularnie powołujemy na zgrupowania około piętnastu graczy, nie licząc kontuzji. Jeżeli teraz pojawi się 17-latek i strzeli nagle 15 goli w ekstraklasie, to mam go nie powołać? Powołam. Każdy, kto prezentuje się dobrze, ma szansę dołączyć do kadry

– dodał.

W tabeli grupy A1 prowadzi Portugalia z 10 punktami. Druga jest Chorwacja z siedmioma, a trzecia Polska – z czterema. Szkocja ma tylko jeden.

Do ćwierćfinałów LN (20-25 marca 2025) awansują po dwa najlepsze zespoły z każdej z czterech grup najwyższej dywizji. Trzecia drużyna zagra baraż o utrzymanie z jednym z wicemistrzów grup dywizji B, a ostatnia spadnie bezpośrednio do dywizji B.