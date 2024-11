Przejazd przez Krosno Odrzańskie to nadal ogromne wyzwanie dla kierowców. Remontowi i podniesieniu poddany został zabytkowy most przez Odrę, a ruch przekierowano na przeprawę tymczasową. Od niedawna ruch wrócił na most właściwy, ale trwają prace uzupełniające oraz budowa ronda przy zjeździe z przeprawy.

– Niestety, obowiązujący w tym miejscu ruch wahadłowy utrzymany zostanie przynajmniej do końca roku – informuje Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Dopuszczony jest jedynie ruch lokalnych ciężkich pojazdów. Ta sytuacja również nie ulegnie zmianie do czasu zapewnienia pełnej drożności mostu przez Odrę.