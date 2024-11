Wszystkich Świętych i Zaduszki to święta głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. Od wieków pochylamy się nad grobami zmarłych, wspominając tych, którzy odeszli.

W tym roku odeszli od nas:

Andrzej Gruszka

Wieloletni pracownik Radia Zachód. Technik i realizator dźwięku. Miał 65 lat.

Andrzej Gruszka należał do grona tych radiowców, o których mówiło się, że są w rozgłośni „od zawsze”. Z obecnym Radiem Zachód był związany dokładnie 40 lat. Pracę w ówczesnej zielonogórskiej rozgłośni Polskiego Radia rozpoczął w 1984 roku. Początkowo w dziale technicznym, później został realizatorem programu emitowanego na żywo.

Wyróżniał się doskonałym słuchem, oraz innymi cechami ważnymi w pracy realizatora – spokojem i opanowaniem – wspominają go koledzy z Radia Zachód.

W ubiegłym roku Andrzej Gruszka został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę przyznanym z okazji jubileuszu 70-lecia rozgłośni.

Eugeniusz Krzyżanowski

Wójt Gminy Zwierzyn, zaangażowany i aktywny samorządowiec. Wcześniej był też sołtysem Górek Noteckich.

Danuta Krojcig

Radna Województwa Lubuskiego III kadencji, wiceprezes zarządu Ośrodka Integracji Społecznej. Osoba niezwykle zaangażowana w pomoc i wsparcie seniorom, dzieciom i młodzieży, społeczniczka wrażliwej na ludzką samotność oraz wyczulonej na krzywdę drugiego człowieka. W 1997 r. wraz z mężem założyli w Górzykowie jedną z pierwszych w województwie lubuskim winnic, która stała się jedną z wizytówek odradzających się tradycji winiarskich regionu.

prof. dr. hab. Hieronim Szczegóła

Rektor Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w latach 1971-1975; 1981-1984; 1991-1996. Aktywnie wspierał działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie lubuskim. Kierował Zakładem Nauk Społeczno-Politycznych (późniejszym Instytutem Nauk Społeczno-Politycznych) i Instytutem Historii.

Jego badawcze zainteresowania koncentrowały się na historii regionu. Efektem są takie opracowania jak „Słownik nazw geograficznych Ziemi Lubuskiej (województwo zielonogórskie)” czy monografia „Koniec panowania piastowskiego nad środkową Odrą”.

Był również aktywnym działaczem społecznym, w tym pierwszym prezydentem Rotary Club Zielona Góra. Zmarł 29 sierpnia 2024 roku.

Zbigniew Sejwa

Jeden z najważniejszych twórców kultury w Gorzowie, artysta fotograf, animator kultury i kurator sztuki. W latach 2007-2015 był dyrektorem Klubu Myśli Twórczej Lamus. Od początku 2015 roku był kuratorem Galerii BWA i kierownikiem Działu Programu i Promocji Miejskiego Ośrodka Sztuki. Pomysłodawca pisma kulturalno-artystycznego „Lamus”.

W 1998 roku otrzymał Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa, a w latach 2004 i 2008 Motyla – Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

W 2017 roku uhonorowany został brązowym Medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis.

Zbigniew Czarnuch

Wybitny historyk, pedagog i działacz społeczny, który całym swoim życiem pracował na rzecz Lubuskiego i jego mieszkańców. Pozostawił po sobie niezwykle bogate dziedzictwo kulturalne i historyczne. Był założycielem słynnego zielonogórskiego szczepu harcerskiego „Makusyny”, który prowadził od 1957 do 1968 roku.

W swojej działalności pedagogicznej propagował idee harcerskich drużyn przypodwórkowych, a także był inicjatorem wielu inicjatyw kulturalnych, takich jak odbudowa zamku Schönaichów w Siedlisku, który służył jako baza obozów harcerskich.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku wrócił do Witnicy, gdzie przyczynił się do powstania Towarzystwa Przyjaciół Witnicy, którego został prezesem. Jego starania doprowadziły również do założenia Izby Regionalnej, będącej początkiem miejskiego muzeum.

Walerian Piotrowski

Był nestorem zielonogórskiej adwokatury. Bronił uczestników Wydarzeń Zielonogórskich z 1960 roku (protestu w obronie Domu Katolickiego). Był honorowym obywatelem Zielonej Góry i województwa lubuskiego. W latach 1989-1993 sprawował mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Był odznaczony m. in. odznaką „Adwokatura Zasłużonym” i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 29 listopada 2023 roku.