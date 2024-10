800 plus będzie wypłacane na każde dziecko tak długo, jak ja będę odpowiadał za prace tego rządu. Nie będzie kryteriów, nie będzie ograniczeń – powiedział we wtorek premier Donald Tusk.

Podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów premier został zapytany o dalsze losy programu 800 plus.

– Nie dajcie się wmanewrować tym, którzy chcą – nie po raz pierwszy – wmówić Polakom, że jak ja jestem premierem, to znaczy, że coś zabiorę. Ja już lata temu powiedziałem (…), że nic co było dane, nie zostanie odebrane

– zapewnił Tusk.

Dodał, że od tego czasu 500 plus zamieniło się w 800 plus i to jego rząd wziął na siebie „słodki ciężar” comiesięcznego wypłacania tego świadczenia.

– Nic się tutaj nie zmieni

– zastrzegł.

Odniósł się do słów wiceszefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej, że program 800 plus i inne programy społeczne na razie nie przyczyniły się do poprawy liczby urodzeń w Polsce.

– Ten program ma także inne funkcje, inne cele – przede wszystkim wyciąganie z ubóstwa setek tysięcy polskich rodzin, które mają dzieci, szczególnie rodzin wielodzietnych

– podkreślił premier.

Zapewnił, że „nie będzie kryteriów (dochodowych – PAP), nie będzie ograniczeń. 800 plus będzie wypłacane na każde dziecko” tak długo, jak długo on będzie odpowiadał za prace rządu.