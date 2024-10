Policjanci ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali po pościgu 40-latka, który kierował kradzionym autem. Podczas ucieczki jechał ponad 160 km/h w terenie zabudowanym – poinformował we wtorek (22 października) rzecznik lubuskiej policji mł. insp. Marcin Maludy.

– Zostały mu przedstawione zarzuty niezatrzymania się kontroli drogowej i paserstwa, za co grozi do pięciu lat więzienia. Za przekroczenie prędkości zatrzymano mu prawo jazdy na trzy miesiące i otrzymał mandat

– dodał rzecznik.

Do ujęcia 40-latka doszło podczas minionego weekendu. Policjanci pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie z wideorejestratorem namierzyli we wsi Pławin kierującego volkswagenem, który jechał zbyt szybko. Kiedy chcieli go zatrzymać do kontroli, przyspieszył i zaczął uciekać.

Podczas ucieczki jechał z prędkością dochodzącą do 163 km/h w terenie zabudowanym. Nie umknął policjantom drogówki, którzy zmusili go do zatrzymania się w Starym Kurowie. Po chwili kierowca volkswagena był obezwładniony i zatrzymany.

Po sprawdzeniu okazało się, że volkswagen sharan został kilka dni wcześniej skradziony w Niemczech. Na aucie były założone tablice rejestracyjne od innego pojazdu, a w jego stacyjce był łamak. Auto trafiło na strzeżony parking. Po zakończeniu czynności procesowych wróci do właściciela.