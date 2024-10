Przywódca Hamasu Jahja Sinwar „był przeszkodą w pilnie potrzebnym zawieszeniu broni i bezwarunkowym uwolnieniu wszystkich zakładników” – oznajmił w nocy z czwartku na piątek szef polityki zagranicznej Unii Europejskiej Josep Borrell, odnosząc się do doniesień o śmierci Sinwara.

– podkreślił Borrell na platformie społecznościowej X.

Yahya Sinwar was a terrorist, listed by the EU, responsible for the heinous 7/10 attack

He was an obstacle to an urgently needed ceasefire &the unconditional release of all hostages

There must be an end to violence, liberation of hostages & stop to the suffering of Palestinians

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2024