Funkcjonariusze patrolu SG ze Świecka podczas rutynowej kontroli zatrzymali Niemca podejrzanego o kradzież kampera. Wartość pojazdu oszacowano na 260 tys. zł – poinformował w poniedziałek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

– Zatrzymanie to kolejny przykład skutecznej współpracy polskich i niemieckich służb w walce z międzynarodową przestępczością. W przypadku kradzieży pojazdów kluczowa jest szybka reakcja oraz zgłoszenie takich zdarzeń do odpowiednich instytucji, co zwiększa szanse na ich odzyskanie