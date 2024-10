Żagański Pałac Kultury w ramach Tygodnia Seniora organizuje grę terenową. Placówka zachęca doświadczonych mieszkańców do udziału we wtorkowym wydarzeniu. Burmistrz przekaże także seniorom klucze do miasta oficjalnie rozpoczynając ich tygodniowe święto.

W plenerach parku książęcego na uczestników czekać będzie ciekawa trasa i zadania do wykonania. – Zachęcamy do aktywnego spędzenia czasu i okrywania zakątków naszego pięknego zakątka z bogatą historią – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

– Nic tak nie integruje grupy, jak wspólna zabawa i angażowanie się w przygotowanych projektach. A to dopiero początek imprez dla naszych seniorów – zaznacza współorganizatorka cyklu imprez:

Więcej na temat szczegółowego planu spotkań seniorów znaleźć można w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Żagańskiego Pałacu Kultury: