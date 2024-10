Sejm przyjął we wtorek (1 października) ustawę dotyczącą wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy. Wcześniej w głosowaniu odrzucono poprawki PiS i Konfederacji, zakładające m.in. zwiększenie kwot odliczeń od podatku.

Ustawa wprowadza m.in. preferencje podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy, a także świadczenie początkowe dla żołnierzy WOT z budżetu państwa zamiast dotychczasowej odprawy wypłacanej przez przedsiębiorców.

Za przyjęciem ustawy głosowało 409 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 2 posłów.

Wcześniej, posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez PiS i Konfederację.

Poprawki Prawa i Sprawiedliwości zakładały, że ulga podatkowa dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy byłaby stosowana do dochodów osiągniętych od 1 stycznia tego roku. Ponadto PiS zaproponowało, by świadczenie początkowe wynosiło nie mniej niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei poprawki Konfederacji przewidywały rozszerzenie kręgu podmiotów, które będą mogły korzystać z ulgi podatkowej m.in. o samozatrudnionych, którzy są żołnierzami WOT, a także wspólników przedsiębiorców. Konfederacja postuluje też zwiększenie kwot odliczeń od podatku i ich coroczną waloryzację.

Przyjęta ustawa przewiduje, że ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, ma obowiązywać na każdego zatrudnionego żołnierza, a jej wysokość uzależniona będzie od okresu zatrudnienia żołnierzy. Przyjęto, że jeżeli żołnierz pełni nieprzerwanie co najmniej przez rok służbę, to pracodawca może odliczyć 12 tys. zł od podstawy opodatkowania. Wysokość ulgi rośnie z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby przez żołnierza. Maksymalna ulga ma wynosić 24 tys. zł, jeżeli staż służby wynosi co najmniej 5 lat.

Ponadto przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego i będzie do jego realizacji zatrudniać żołnierzy obrony terytorialnej lub aktywnej rezerwy, będzie mógł skorzystać z preferencyjnego potraktowania.

Przedsiębiorcy zatrudniający żołnierzy obrony terytorialnej powoływanych po raz pierwszy do służby wojskowej mają zostać zwolnieni z obowiązku wypłaty im odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Zamiast tego ma być wypłacane przez jednostkę wojskową świadczenie początkowe w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego. Świadczenie ma przysługiwać po odbyciu szkolenia podstawowego przez żołnierza.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Będzie stosowana do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2025 r.