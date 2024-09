Prokuratura rejonowa w Żaganiu zamknięta do odwołania. Ma to związek z falą wezbraniową, która dotarła do województwa lubuskiego. Część ulic w mieście, w związku z wysokim stanem Bobru, została podtopiona.

Jak mówi Ewa Antonowicz z prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze cała dokumentacja została zabezpieczona.

K.Kaminska – prokuratura w Zaganiu zamknieta 1.mp2

Prokurator Antonowicz prosi by w tym szczególnym czasie zachowywać ostrożność i słuchać poleceń służb mundurowych. – Mienie na terenach zalewowych będą zabezpieczać funkcjonariusze – dodaje.

K.Kaminska – prokuratura w Zaganiu zamknieta 2.mp2

W związku z trudną sytuacją meteorologiczną i wysokim stanem wód utrzymującym się na rzece Bóbr zamknięty został także Urząd Skarbowy w Żaganiu. Dla klientów dostępna będzie skarbówka w Żarach.

Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła specjalny numer telefonu, pod który mogą dzwonić osoby poszkodowane w wyniku powodzi. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 pod numerem telefonu 22 460 59 30.