Tylko w zeszłym roku ratownicy medyczni ze 105 Kresowego Szpitala Wojskowego wyjechali do wezwań 15 tysięcy razy. Specjaliści biją na alarm. Nie pozostawajmy obojętni i nie przechodźmy bez reakcji, kiedy widzimy osobę potrzebującą natychmiastowej pomocy. Rozpoczęty na czas masaż serca jeszcze przed dotarciem karetki zwiększa szanse na przeżycie aż o 30 procent.

W sumie szpital ma do dyspozycji 10 ambulansów sanitarnych. Ratownicy udzielają pomocy z 6 podstacji ratownictwa medycznego zlokalizowanych w powiecie żarskim i żagańskim. Od wezwania do przyjazdu często mija od kilku do kilkunastu minut, a każda z nich jest na wagę życia. – Pamiętajmy, aby widząc osobę upadającą czy leżącą na ziemi zareagować. Sprawdźmy co się stało czy poszkodowany jest przytomny i czy oddycha. – Jeśli przystępujemy do uciśnięć klatki piersiowej róbmy to nieprzerwanie do czasu przyjazdu ambulansu. Takie działanie często ratuje komuś życie – mówi Ryszard Smyk kierownik szpitalnego pogotowia ratunkowego: