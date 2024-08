W strefie relaksu przy Centrum Kompleksowego Wsparcia w Żaganiu trwają wakacyjne spotkania najmłodszych. Można tu zagrać w siatkówkę, pograć w planszówki, a nawet spędzić czas na grillowaniu. Tym razem miejsce to było sceną spektaklu dla dzieci, który przygotowali krakowscy aktorzy.

Teatr „Maska” przedstawił opowieść związaną z książkami i czytelnictwem. – Każdy sposób, który zachęca do sięgania z bibliotecznych półek to wartość dodana. Dzieci lubią takie formy spotkań – mówi Bożena Maksymowicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Papuszy:

– Poprzez takie spektakle dla najmłodszych dajemy maluchom radość, ale i zachęcamy do rozwijania się. Bo przecież spektakl dotyczy książek – mówi aktorka teatru Justyna Milecka:

Sami uczestnicy spotkania z teatrem mówią, że to bardzo ciekawe wydarzenie. – Nie na co dzień mamy okazję być w teatrze, a tu teatr przyjechał do nas – mówią dzieci:

Dodajmy, że było to ostatnie wakacyjne spotkanie z żagańską książnicą.