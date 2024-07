W sobotę w parku w Lubomyślu w żarskiej gminie odbędzie się polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Natura Polska. Zaplanowano około 40 stoisk wystawców.

Impreza realizowana jest już po raz czwarty. – Cieszy nas to, że ponownie będzie okazja do spotkań z regionem nie tylko w kulinarnej postaci. Mamy naprawdę co pokazać i czym się chlubić – mówi Tomasz Żółkiewicz prezes fundacji:

– Zachęcamy również do udziału w ciekawych warsztatach kulinarnych, ale i florystycznych. Nie zabraknie także muzyki charakterystycznej dla regionu – zaznacza organizator:

Początek sobotniej imprezy w Lubomyślu godzina 14.00.