Prezydent USA Joe Biden poinformował w niedzielę (21 lipca) na platformie X o swoje rezygnacji z udziału w wyborach prezydenckich. Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, iż do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki.

W niedzielę (21 lipca) Biden opublikował na platformie X oświadczenie, w którym napisał, że Amerykanie „w ciągu ostatnich trzech i pół roku poczynili ogromne postępy jako naród”.

– napisał 81-letni Biden na platformie X.

Dalsza cęść tekstu pod tweetem

Biden podkreślił, że „razem pokonaliśmy pandemię zdarzającą się raz na sto lat i najgorszy kryzys gospodarczy od czasu Wielkiego Kryzysu. Chroniliśmy i zachowaliśmy naszą demokrację. Ożywiliśmy i wzmocniliśmy nasze sojusze na całym świecie”.

Zaznaczył, że pełnienie funkcji prezydenta było dla niego największym zaszczytem w życiu.

– oświadczył.

Dodał, że w tym tygodniu zwróci się do Narodu i wyjaśni powody swojej decyzji.

– napisał.

– podsumował obecny prezydent.

Po ogłoszeniu rezygnacji z ubiegania się o drugą kadencję prezydenta USA Joe Biden oświadczył w niedzielę, że popiera kandydaturę swojej wiceprezydent Kamali Harris w listopadowych wyborach.

– napisał Joe Biden na platformie X.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024