Microsoft informuje, że wczorajsza (19 lipca) awaria systemu, która spowodowała zakłócenia i problemy w wielu branżach zostałam opanowana, jednak Linie lotnicze wznawiają rejsy po zakłóceniach spowodowanych awarią systemu Windows. Loty zostały już przywrócone na większości lotnisk w USA i w Azji. W Chinach, Korei Południowej, Tajlandii, Indiach i Singapurze zostały rozwiązane problemy z odprawą pasażerów.

Wczorajsza (19 lipca) awaria spowodowała globalne zakłócenia w funkcjonowaniu banków, linii lotniczych, usług kolejowych, szpitali i supermarketów. Prezes firmy CrowdStrike George Kurtz poinformował, że powodem była aktualizacja jej oprogramowania Falcon w systemach Windows. Microsoft przekazał, że przyczyny awarii zostały usunięte, choć ich skutki nadal będą wpływały na funkcjonowanie niektórych usług.

Awaria spowodowała zakłócenia i problemy również w wielu innych branżach, m.in. finansowej i medialnej. W jej wyniku w Stanach Zjednoczonych zawieszono loty linii American Airlines, Delta Airlines, United Airlines i Allegiant Air, w Europie problemy zgłaszają m.in. Lufthansa, Air France, KLM, SAS. Rzecznik polskich linii LOT Krzysztof Moczulski przekazał, że raportowane przerwy w działaniach systemów IT nie wpływają na bieżące operacje przewoźnika. Ryanair informował, że doświadcza zakłóceń spowodowanych awarią, na którą całkowicie nie ma wpływu i w wyniku której odprawy i rezerwacje (online) są niedostępne. Podobnie Wizz Air przekazał o przejściu na manualną obsługę pasażerów.

Z powodu „awarii teleinformatycznej” kilkugodzinne ograniczenia z funkcjonowaniu miało m.in. lotnisko w Berlinie. Polskie lotniska, we Wrocławiu, w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach oraz warszawskie Lotnisko Chopina informowały, że prowadzą obsługę pasażerów, ale część z nich apelowała do pasażerów o sprawdzanie statusu lotu i zadbanie o odpowiednio wydłużony czas na dokonanie odprawy.

Łącznie w piątek na całym świecie odwołanych zostało 1390 połączeń lotniczych – wynika z danych analizującej ruch lotniczy firmy Cirium. Najwięcej, bo 512, przypadło na Stany Zjednoczone. Na piątek zaplanowano w sumie 110 tys. lotów.

CrowdStrike jest firmą zajmującą się cyberbezpieczeństwem, a czujnik Falcon to oprogramowanie zaprojektowane w celu zapobiegania cyberatakom na systemy komputerowe.

Po awarii systemów Microsoft Wizz Air zwraca koszty biletów pasażerom, których loty odwołano

Po awarii systemów Microsoft Wizz Air informuje, że pasażerowie, których loty odwołano, otrzymają automatyczny zwrot 120 proc. kosztów biletu w postaci środków WIZZ w ciągu 24 godzin od planowanego odlotu. Mogą ubiegać się też o zmianę rezerwacji lub zażądać zwrotu środków inną metodą płatności.

– Zgodnie z naszą polityką, mimo że przyczyna zakłócenia była od nas niezależna, pasażerowie, których lot został odwołany, automatycznie w ciągu 24 godzin od zaplanowanego odlotu otrzymają 120 proc. zwrot w postaci środków WIZZ

– poinformował przewoźnik w komunikacie.

Zaznaczono, że usługi rezerwacji biletów i odprawy online są już dostępne. Środki WIZZ, dostępne na koncie klienta na stronie Wizz Air, mogą być wykorzystane do rezerwacji lotu z przewoźnikiem.

Gdyby jednak podróżny zdecydował się na zmianę rezerwacji bądź chciał otrzymać zwrot środków za pośrednictwem innej metody płatności, którą pierwotnie zapłacono za zakup biletu, może ubiegać się o to za pośrednictwem infolinii oraz oficjalnej strony Wizz Air.

Wizz Air przekazał, że systemy działają już prawidłowo.

Wiceprezes PPL: polskie lotniska nie odnotowały awarii; problemy były z systemami przewoźników

Polskie lotniska nie odnotowały awarii, a problemy były związane z systemami przewoźników – poinformował w sobotę wiceprezes Polskich Portów Lotniczych Marcin Danił, odnosząc się do piątkowej globalnej awarii systemów Microsoft.

W sobotę (20 lipca) w TVP Info wiceprezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) Marcin Danił odpowiadał na pytanie o powody, dla których Lotnisko Chopina w Warszawie poradziło sobie z piątkową globalną awarią oprogramowania, podczas gdy inne porty w Europie i na świecie borykały się z poważnym problemami.

– Myślę, że pomogło współdziałanie z liniami lotniczymi. Port lotniczy włączył się w akcję informowania pasażerów, aby przybyli 3 godziny wcześniej. Tak naprawdę statystycznie to 12 lotów zostało odwołanych, a 10 było opóźnionych, więc skala nie była duża, głównie chodziło o dwóch przewoźników – linie Wizz Air i Ryanair

– powiedział.

I dodał:

– My jako lotnisko Chopina i jako PPL nie odnotowaliśmy żadnych awarii, natomiast w zakresie linii lotniczych chodziło o system bagażowo-biletowy, czyli służący do odprawy przez internet”.

Wyjaśnił, że ze względu na awarię systemów linii lotniczych, Lotnisko Chopina przeszło na odprawę manualną, co wydłużyło system odpraw, ale „poszło to dość sprawie”. Zaznaczył, że z tego, co wie, „w innych portach regionalnych też to poszło sprawnie”.

– Systemy są odpowiednio zabezpieczone, jesteśmy dość sprawnie zabezpieczeni na tego typu awarie; należy pochwalić i służby lotniska, i służby przewoźników, że naprawdę dość sprawnie sobie poradzili

– powiedział wiceprezes PPL.

Dodał, że „od jakiegoś czasu inwestujemy w zabezpieczenia, w firewalle, więc wydaje się, że jesteśmy dobrze przygotowani – ale to nie jest tak, że można spać spokojnie, to cały czas jest wyścig z tym, co zrobią hakerzy czy inne osoby zainteresowane, by sprawić, aby systemy nie działały, było jakieś zamieszanie” – powiedział wiceszef PPL.

Wiceprezes był też pytany o rekordowe wyniki, jakie ostatnio notuje warszawskie lotnisko.

– W czerwcu mieliśmy ponad 2 mln pasażerów odprawionych, to najlepszy wynik w 90-letniej historii lotniska. Dzienny rekord mieliśmy 28 czerwca, kiedy odprawiliśmy w ciągu dnia 75 tys. pasażerów. To uzasadnienie modernizacji i rozbudowy lotniska – musimy się przygotować na te wzrosty jak najszybciej, aby Polska nie straciła pasażerów – wskazał Danił. – Bardzo szybko nadrobimy zaległości i postaramy się, żeby w 2029 r. lotnisko Chopina było przygotowane na odprawienie 32 mln. To się pokrywa z prognozami

– przekazał.

Jego zdaniem decyzja z 2019 r., aby nie rozbudowywać warszawskiego portu lotniczego, była zła, bo dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym miejscu.

Marcin Danił powiedział, że „pasażerowie, których wygenerujemy na lotnisko Chopina, przejdą do Baranowa”.

– Dzisiaj Centralnym Portem Lotniczym jest Chopin w Warszawie. Z tego portu linie tradycyjne plus LOT, nasz narodowy przewoźnik, przejdą do Baranowa

– dodał.

Gawkowski ws. awarii systemów Microsoft: trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy

Globalna awaria oprogramowania powinna przypomnieć nam wszystkim, że trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy – napisał w sobotę (20 lipca) na platformie „X” wicepremier, szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odnosząc się do piątkowej awarii systemów Microsoft.

– Dziś poranek zaczął się spokojnie, ale wczorajsza globalna awaria oprogramowania pokazuje, że mało prawdopodobne rzeczy również mogą się zdarzyć. To powinno przypomnieć nam wszystkim, że trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy. Nie tylko w administracji publicznej, ale również w biznesie. Trzeba mieć plany awaryjne, regularnie ćwiczyć ich uruchomienie i nie żałować środków na cyberbezpieczeństwo

– podkreślił Gawkowski.

Wicepremier podziękował wszystkim „służbom i instytucjom, które czuwały nad polskim bezpieczeństwem w ostatnich godzinach”.

– Wszyscy stanęli na wysokości zadania

– ocenił.